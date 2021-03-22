اليوم السابع
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روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك V"

الإثنين، 22 مارس 2021 06:21 م
روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك V" لقاح سبوتنيك
(أ ش أ)

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 أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، أن شركة أمريكية انتهكت براءة الاختراع الخاصة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا".

وقال المدير العام للصندوق كيريل دميترييف - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "إحدى الشركات الأمريكية التي تصنع اللقاحات انتهكت براءات اختراعنا. لقد أخبرنا هذه الشركة بذلك ونريد بدء حوار . لن نطالبهم بدفع أي مبالغ مالية في زمن الجائحة، لكننا بلا شك سندافع عن حقوقنا في الملكية الفكرية بكل جدية".

 

 

 


لقاح كورونا

فيروس كورونا

سبوتنيك v

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