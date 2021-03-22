روسيا: أمريكا لم تؤيد إجراء محادثات بين بوتين وبايدن ونأسف لذلك

قالت وزارة الشؤون الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إنها تأسف لأن الولايات المتحدة لم تؤيد اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين إجراء محادثات عبر الفيديو مع نظيره الأمريكي جو بايدن في يوم 19 أو 22 مارس.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "إهدار فرصة أخرى لإيجاد سبيل للخروج من جمود العلاقات الروسية الأمريكية الذي تسببت فيه واشنطن. والمسؤولية عن ذلك تقع كاملة على عاتق الولايات المتحدة".

كان بوتين قد قال يوم الخميس إنه يتعين إجراء محادثات مباشرة عبر الإنترنت بينه وبين بايدن خلال الأيام المقبلة بعدما قال بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل وبعد أن هوت العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى منخفض جديد في فترة ما بعد الحرب الباردة.