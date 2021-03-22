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رسائل الداخلية للأمهات في عيد الأم: "كل سنة وأنت طيبة ومصرنا في أمان"

الإثنين، 22 مارس 2021 01:03 م
رسائل الداخلية للأمهات في عيد الأم: "كل سنة وأنت طيبة ومصرنا في أمان" وزارة الداخلية تهنئ أمهات مصريات بعيد الأم
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت وزارة الداخلية رسائل للأمهات المصرية بمناسبة عيد الأم ، جاء بها: "لكل أم مصرية كل سنة وأنت طيبة ومصرنا في خير وأمن وأمان".
 
وعلى جانب آخر، نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات، ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الشرطية وتلبيتها، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمات عليها، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

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وزارة الداخلية تهنئ امهات مصريات بعيد الأم

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