اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رجل يفجر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية فيقتل نفسه وأربعة آخرين

الإثنين، 22 مارس 2021 05:32 م
رجل يفجر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية فيقتل نفسه وأربعة آخرين عبوة ناسفة
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت الشرطة الصينية إن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد اليوم الاثنين فقتل نفسه وأربعة آخرين.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع ويبو إن خمسة آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج عند الساعة العاشرة صباحا.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة،  مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى "هو" ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث، ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه مقر للجنة محلية.

 

 

 

 


الصين

بكين

عبوة ناسفة

قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تفرض عقوبات على 10 أفراد و4 كيانات أوروبية ردًا على عقوبات "شينجيانج"

الإثنين، 22 مارس 2021 04:17 م

وزيرة الصحة تكشف عن فئات جديدة مستحقة للقاح كورونا فى مؤتمر صحفى مع سفير الصين بالقاهرة.. وتؤكد: وصول حصة مصر من اللقاح عبر "كوفاكس" نهاية مارس.. وتوفير تطعيمات للمسافرين للخارج.. وتصنيع الفاكسين بمصر قريبا

الإثنين، 22 مارس 2021 03:00 م

سفير الصين فى مؤتمر صحفى بوزارة الصحة: أرسلنا لقاحات كورونا لـ60 دولة

الإثنين، 22 مارس 2021 01:49 م

هيئة صينية تسعى لعدم اشتراط جمع البيانات الشخصية لتطبيقات الأجهزة المحمولة

الإثنين، 22 مارس 2021 12:00 م

لافروف يستهل زيارته للصين بالدعوة إلى الحد من استخدام الدولار

الإثنين، 22 مارس 2021 11:32 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة