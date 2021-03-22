رجل يفجر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية فيقتل نفسه وأربعة آخرين

(رويترز)

قالت الشرطة الصينية إن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد اليوم الاثنين فقتل نفسه وأربعة آخرين.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع ويبو إن خمسة آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج عند الساعة العاشرة صباحا.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة، مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى "هو" ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث، ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه مقر للجنة محلية.