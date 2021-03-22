رئيس جامعة المنوفية يلتقى وفد منسقى مبادرة "حياه كريمة".. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وفداً من منسقى مبادرة حياه كريمة والذى ضم الدكتورة أمل غنيم منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة، المهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمنوفية، الدكتورة شيماء الكرش عضو بالمؤسسة لمناقشة سبل التعاون مع الجامعة فى مختلف ملفات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أكد مبارك فى بيان أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتخصيص 103 مليارات جنيه لتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وأهمية تكاتف جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ هذه المبادرة الوطنية الهامة. ‏

‏وعرض مبارك كافة سبل التعاون التى ستقدمها الجامعة من أجل تنفيذ هذه المبادرة، فالجامعة بيت الخبرة وعضو فى قاطرة التنمية وداعم أساسى لجميع المبادرات المجتمعية، مشيرا إلى ماقامت به الجامعة على مدار سنوات من خدمات مجتمعية هامة فى مختلف التخصصات والمجالات.

وعرض الوفد خطة عمل المبادرة بقرى محافظة المنوفية، وسبل التعاون مع الجامعة ومشاركة الطلاب فى تنفيذ هذه المبادرات الوطنية.