دراسة أمريكية: لقاحا فايزر وموديرنا يقللان الإصابة بكورونا دون أعراض بنسبة 80٪

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة في مستشفى مايو كلينيك الأمريكية، عن أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) هم أقل عرضة بنسبة 80 ٪ لتطوير فيروس كورونا بدون أعراض من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، بحسب موقع "medicalnewstoday".

ووفقاً للدراسة التي نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، فقد كشفت التجارب السريرية للقاحات كورونا المعتمدة، بما في ذلك لقاحات mRNA، أنها تمنع 70-95 ٪ من حالات كورونا المصحوبة بالأعراض.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن ما إذا كانت اللقاحات تحمي الأشخاص من كورونا "بدون أعراض"، كما أن الباحثين يقدرون أن أكثر من نصف جميع حالات انتقال فيروس كورونا هي من أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.





وتعني الدراسة أن لقاحي Pfizer-BioNTech و Moderna mRNA يوفران درجة عالية من الحماية ضد العدوى عديمة الأعراض "الناقل الصامت لكورونا".

وأشارت الدراسة إلى أن خطر الإصابة بمثل هذه العدوى أقل بنسبة 79٪ بين أولئك الذين تلقوا جرعة أولى من أي لقاح قبل أكثر من 10 أيام، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

يقدر الباحثون أن الحماية من العدوى غير المصحوبة بأعراض أفضل قليلاً بعد جرعة ثانية من أي من اللقاحين، بنسبة 80٪ ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

قام العلماء بتحليل البيانات من البالغين التي تم تسجيلها قبل وقت قصير من إجراء طبي أو جراحي في نظام Mayo Clinic الصحي.

خضع جميع البالغين لفحص روتيني لأعراض كورونا عبر هاتف قياسي أو استبيان إلكتروني عند وصولهم إلى المستشفى أو العيادة، خضعوا للفحص مرة أخرى وتلقوا اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل أو PCR لكورونا.

بين 17 ديسمبر 2020 و 8 فبراير 2021، خضع 39156 شخصًا لم تظهر عليهم الأعراض على ما يبدو لما مجموعه 48333 اختبارًا للفيروس.



كورونا

واختار الباحثون 17 ديسمبر 2020 كتاريخ البدء لأن هذا كان اليوم الأول من إطلاق لقاح كورونا في مستشفيات مايو كلينيك.

من بين 3006 اختبار على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا ، كانت 42 (1.4 ٪) إيجابية، على النقيض من ذلك ، من بين 45327 اختبارًا في الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ، كانت 1436 (3.2 ٪) إيجابية.

عدل الباحثون النتائج التي توصلوا إليها لتأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر على خطر إصابة الشخص بكورونا، يقولون أن هذه العوامل تشمل "العمر والجنس والعرق".

بعد إجراء هذه التعديلات، وجدوا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من أي من اللقاحين قبل أكثر من 10 أيام كانوا أقل عرضة بنسبة 79٪ للاختبار الإيجابي من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

كان الأشخاص الذين تلقوا جرعة ثانية من أي من اللقاحين أقل عرضة بنسبة 80 ٪ للاختبار إيجابيًا من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

تلقى معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم (94٪) لقاحى فايزر بيونتكPfizer-BioNTech تلقى الباقون لقاح موديرنا Moderna .

وقال الباحثون في ورقتهم:"لقد لاحظنا انخفاضًا كبيرًا في العدوى بدون أعراض، بما يتفق في التوقيت والحجم مع ما لوحظ في التجارب السريرية التي تقيِّم الوقاية من العدوى المصحوبة بأعراض بعد التطعيم بلقاح mRNA ."