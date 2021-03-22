اليوم السابع
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عقب موكب المومياوات..

خصم 50% على أسعار التذاكر للمصريين والأجانب للترويج للمتحف القومي للحضارة

الإثنين، 22 مارس 2021 09:37 ص
خصم 50% على أسعار التذاكر للمصريين والأجانب للترويج للمتحف القومي للحضارة متحف الحضاره
كتب محمد أسعد

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وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه والمقرر يوم 3 أبريل المقبل.
 
كما سيتم السماح بزيارة قاعة المومياوات الملكية ابتداء من يوم 18 أبريل المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.
 
جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وافق في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي 4 و 5 إبريل، وذلك بعد افتتاحها.

موكب المومياوات

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