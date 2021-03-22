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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

الإثنين، 22 مارس 2021 10:24 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان المتهم عقب القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالجيزة، كشف عن هوية عاطل تحصل منه على المضبوطات ليتولى ترويجها، لتحقيق مكاسب مادية طائلة، مضيفا أنه كان يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا لترويجه بين زبائنه، بعد التواصل معهم عبر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، إنه يروج المواد المخدرة بمحيط مسكنه، كما يتولى توصيلها لعملائه بعد تحديد أماكن لقائهم، وضبط بحوزته مبلغ مالى اعترف بتحصله عليه نتيجة ترويج المواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة في منطقة أوسيم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش مقسمة لقطع معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.


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