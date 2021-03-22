جمعية مستثمرى سوهاج تعد مذكرة لتأجيل المديونيات لمدة 6 شهور

كتبت ميرفت رشاد

قال المهندس محمود الشندويلى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ، إن الجمعية تعد حاليا مذكرة، لتأجيل المديونيات المستحقة لدى أصحاب المصانع والمشروعات المتوسطة والصغيرة للجهات الحكومية لمدة 6 شهور، مؤكدا أن تأجيل المديونيات سيسهم فى تخفيف الأعباء الناتجة من تداعيات جائحة كورونا

وأضاف رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن 40 % من المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج متوقفة عن العمل، لعدة أسباب منها جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المواد الخام، وضعف عملية البيع والشراء سواء على المستوى المحلى أو عالميا بسبب حالة الإغلاق التى تشهدها معظم الدول لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المهندس محمود الشندويلى، أن المستثمرين يعلقون آمالهم على دعم الحكومة لتخفيض الرسوم المفروض على المصانع تحت الإنشاء، موضحا أن تكاليف المقايسات الخاصة بالكهرباء والمياه تعد باهظة للغاية فى التوقيت الحالى، مشيرا إلى تكلفة توصيل المياه لمصنع مساحته 3 آلاف متر تصل لـ150 ألف جنيه.