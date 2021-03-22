توقف حركة الملاحة بميناء البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

كفر الشيخ - محمد سليمان

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيىء التى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وفق بيان اليوم الاثنين، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وإرتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

وأصدر اللواء جمال نور الدين، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الإستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الإستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.