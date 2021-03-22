تم تشييده لعبادة إله الحب والجمال.. أبرز المعلومات عن معبد دندرة بقنا

دندرة هى إحدى قرى مركز قنا وتتميز القرية بتواجد واحد من أهم معابد القدماء المصريين، وهو معبد هاتور أو معبد دندرة، الذى يعد قبلة الزائرين للمدينة والقرية، وأيضا من المعابد القليلة التى يعبد فيها ثالوثان، الأول ثالوث حتحور والثانى لأوزير، ويشتهر المعبد بالمناظر الفلكية المصورة على السقف، وكذلك المناظر العديدة التى تصور الملوك والأباطرة يقدمون القرابين للآلهة، كما يتميز هذا المعبد بوجود سراديب مبنية فى الجدران والأساسات، ويوجد أيضًا سلمان يؤديان إلى السطح.





يستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن معبد دندرة بمحافظة قنا



1 - شيد معبد دندرة لعبادة الإلهة حاتحور آلهة الحب والجمال والأسرة عند قدماء المصريين، على الشاطئ الغربى من النيل، ويرجع تاريخ بنائه إلى العصر اليونانى الرومانى، حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي، وأضاف إليه العديد من أباطرة الرومان بحيث استمرت عملية بناءه نحو 200 سنة.

2 - يتميز المعبد بفن معمارى فريد وغنى باللوحات والنقوش، كما زينت جدرانه وأعمدته بكتابات هيروغليفية وتماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال.

3 - تبين النقوش الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان أغسطس، تبريوس و نيرو يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذى كان يتبعه قدماء المصريين.

4 - يتميز المعبد بمناظره الفلكية التى تزين أسقفه التى تعتبر تحفة إبداعية فهو من أبرز التحف المعمارية فى تاريخ مصر القديمة.

5 - يمكن الوصول إلى السقف العلوى عن طريق سلالم مزينة بمناظر للمواكب الكهنوتية وهم صاعدين على السلالم حاملين تماثيل حتحور فى نقوش فرعونية رائعة، وهى تمثل الاحتفالات برأس السنة.

6 - تعد واجهة معبد حتحور من أروع الواجهات الفرعونية القديمة الخاصة بالمعابد يبلغ عرضها 35 مترا وارتفاعها 12.5 متر يتصدر واجهة المعبد أعمدة ضخمة رائعة أعلاها متوج برسومات لروؤس الإله حتحور" الأوجه الحتحورية"، وكذلك معبد الولادة الإلهية الثانى الذى شيد فى عهد أغسطس والذى يحتوى على نقش بارز يجسد بوابة وهمية تصل إلى العالم الآخر، يعلوها ثلاث أقراص للشمس المجنحة، ثم صفًا من أفاعى الكوبرا المتوجة بأقراص الشمس ويبلغ عدد الاعمدة التى تحمل سقف قاعة المعبد 24 عمودًا، بالإضافة إلى عدد كبير فى باقى المعابد من الداخل وتحاط هذه الأعمدة بمجموعة من الغرف لتقديم القرابين.

7 - السراديب بمعبد دندرة، هى المكان المخصص للاحتفالات بالأعياد فى مصر القديمة، وتخرج منه تماثيل المعبودات الذهبية والأدوات الطقسية اللازمة لإقامة الشعائر الدينية، ويحفظ بداخلة التماثيل الثمينة والأدوات ذات القيمة، وهو يضم مجموعة هامة من النقوش والمناظر ومنها منظر فتح الباب الحجري، وخبري.