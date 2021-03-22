اليوم السابع
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تقهر الصعاب.. لبنى فقدت الأب والأخ وذراعها وتربى أشقاءها الأربعة وتحلم بالدكتوراه

الإثنين، 22 مارس 2021 01:43 ص
تقهر الصعاب.. لبنى فقدت الأب والأخ وذراعها وتربى أشقاءها الأربعة وتحلم بالدكتوراه لبنى الشرقاوى
إبراهيم حسان

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قالت لبنى الشرقاوى، فتاة ترعى أشقائها الأربعة، إنها تعرضت قبل سنوات لحادث مرورى أثناء عودتها من الامتحان، فقدت على إثره ذراعها، ورغم فقدانها والدها وشقيقها إلا أنها ترعى أشقائها الأربعة وتحلم بالحصول على الدكتوراه.

وأضافت لبنى الشرقاوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنها كانت مرشحة لانتخابات مجلس النواب 2020 وحصدت 20 ألف صوت رغم عدم وجود دعاية انتخابية لها، متابعة بالقول: "رغم اللى حصلى اتحملت المسئولية واشتغلت.. وأنا كنت بكتب باليمين وبعد بتر ذراعى اتعلمت فى المستشفى الكتابة بالشمال والموضوع ما أخدش معايا أسبوع".

وتابعت قائلة: "حلمى هو الدكتوراه وأنا كنت دبلوم تجارة وأخدت كلية تجارة ودخلت ماجستير وهناقشه الفترة الجاية".


لبنى الشرقاوى

فتاة فدت ذراعها

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