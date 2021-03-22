تعرف على استعدادات المترو لشهر رمضان وتعديلات مواعيد التشغيل اليومية × 11 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته استعدادات شركة المترو لشهر رمضان وجداول وساعات التشغيل طوال الشهر الكريم والتعديلات التي أقرتها الشركة في مواعيد التشغيل اليومية في رمضان خلال التقرير التالى:



1ـ مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة مستمر طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.



2ـ مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.



3ـ ساعات التشغيل للمترو في رمضان ستصل إلى 21 ساعة يوميا.



4ـ انتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان.



5ـ سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا.



6ـ سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.



7ـ تضمنت جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا.



8ـ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث.



9ـ تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.



10ـ تم إصدار تعليمات لسائقى قطارات المترو بالتوقف لفترة كافية فى المحطات التى تزداد كثافتها حتى يتمكن الركاب من استقلال القطارات والنزول منها.



11ـ شركة المترو أكدت على تشديد الرقابة على حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة بالأخص فى أوقات الإفطار التى تستمر فيها حركة المترو بالخطوط الثلاثة بانتظام.



