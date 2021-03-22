تعرف على أسعار فوانيس رمضان بشوارع القاهرة

كتب ــ سيد الخلفاوى

بدأت شوادر الفوانيس فى عرض أشكال وأنواع مختلفة للفوانيس، بالشارع، والتى سيطر عليها الفانوس المصرى، أبو شمعة، حيث لا تختلف الأشكال كثيرا عن العام الماضى مع ظهور تغيير بسيط فى الطباعة الموجودة على الفانوس.

وفى السطور التالية نعرض أسعار الفوانيس بشوارع القاهرة.