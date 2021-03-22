تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب من دفع 300ألف ضرائب لـ26أبريل

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفتان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 26 أبريل المقبل للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، وكلفت النيابة العامة التنفيذ.

وكشفت تفاصيل القضية اتهام الفنان أحمد آدم بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى عام 2013.