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بدء محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم في الاتجار بالبشر وتعذر حضور المتهمين

الإثنين، 22 مارس 2021 02:24 م
بدء محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم في الاتجار بالبشر وتعذر حضور المتهمين حنين حسام ومودة الأدهم-أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الإثنين، نظر أولى جلسات، محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الإتجار بالبشر، داخل غرفة المداولة مع تعذر حضور المتهمين.
 
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.
 
وقالت التحقيقات إن ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 اخرين، جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
 

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