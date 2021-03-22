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انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك " كليوباترا 2021 "

الإثنين، 22 مارس 2021 02:55 م
انطلاق فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك " كليوباترا 2021 " التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى كليوباترا 2021
كتب زكى القاضى

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فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وفرنسا إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى" كليوباترا 2021 " ، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .
 
ويشارك فى التدريب من الجانب المصرى حاملة المروحيات المصرية ( أنور السادات ) من طراز ميسترال ، الفرقاطة ( سجم الفاتح ) من طراز جوويند ، ولنش الصواريخ  ( سليمان عزت ) وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية ، ومن الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية ( ميسترال ) وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية .
 
ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى ، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة ، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة ، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة .
 
يأتى التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وبما يساهم فى التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب .
 
انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى كليوباترا 2021 (2)
 

 

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى كليوباترا 2021 (1)
 

 

 


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القوات البحرية

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البحر المتوسط

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