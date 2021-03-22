المصرية للاتصالات تستجيب لـ"اليوم السابع" وترفع كفاءة خط أرضى ببولاق الدكرور

كتبت: شيماء حمدى

فى استجابة سريعة من الشركة المصرية للاتصالات لمناشدة واردة لليوم السابع بعنوان: قارئ ببولاق الدكرور يشكو ضعف خدمة الإنترنت الأرضى أكدت الشركة فى ردها على الشكوى المرسلة من القارئ أحمد عبد الله إبراهيم إلى خدمه المواطن أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتواصل مع القارئ مقدم الشكوى وفحص شكوته وتم حل المشكلة برفع كفاء الخط الأرضى من خلال صيانة البوكسيات وتم حل الشكوى والتأكد من انتظام الخدمة.

وكان القارئ أحمد عبدالله إبراهيم من أهالى شارع محمد غنيمى من محمد نافع شارع ناهيا بولاق الدكرور فى الجيزة، أرسل شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب ضعف خدمة الإنترنت الأرضى، قائلا: "عندى مشكلة فى خدمة الإنترنت بقالها 3 شهور وطالب بحل مشكلته نظار للأهمية الإنترنت فى الدراسة عن بعد".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".