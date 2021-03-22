القبض على 3 اشخاص وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد -كريم صبحى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من مسكن أحد المواطنين بالتجمع، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كشف أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، من أحد الأشخاص وزوجته، بأنهما حال تواجدهما بالفيلا سكنهما حضر شخصان ادعيا كونهما عاملان بإحدى شركات الغاز الطبيعى، ورغبتهما فى الكشف على مواسير الغاز والعداد، وفور دخولهما لمسكنهما قاما بتكبيلهما وتكميمهما باستخدام أفيز بلاستيكى وشريط لاصق، واحتجازهما داخل غرفة النوم تحت تهديد سلاح أبيض وسلاح نارى بحوزتهما واستولوا على مصوغات ذهبية ومبلغ مالى ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة ولأحدهم محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بينه وبين نجل المجنى عليهما وعلمه بثرائهما وإحتفاظهما بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنهما، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتهما، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (المشغولات الذهبية المستولى عليها– مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما تم بإرشادهم ضبط "الطبنجة الصوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وأضافوا بتخلصهم من السلاح الأبيض بإلقائه فى الطريق العام وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.