اليوم السابع
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الصحة توجه 7 نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

الإثنين، 22 مارس 2021 09:21 م
الصحة توجه 7 نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية نصائح وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح هامة لمواجهة التقلبات الجوية تمثلت فى ابتعاد مرضى الحساسية عن الأتربة ويفضل عدم خروجهم من المنزل.
 
وتضمنت نصائح الوزارة التأكد من غلق النوافذ مع الحرص على التواجد فى أماكن جيدة التهوية وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل فى وجود العاصفة الترابية .
 
وشملت نصائح وزارة الصحة أيضا: يفضل الجلوس فى أماكن غير مزدحمة مع استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية كما يفضل شرب كميات كبيرة من المياة لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين .
 
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الصحة

التقلبات الجوية

الحساسية

الاتربة

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