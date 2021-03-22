اليوم السابع
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"الصحة العالمية": لقاح "استرازينكا" آمن وفعال للوقاية من كورونا

الإثنين، 22 مارس 2021 09:30 م
"الصحة العالمية": لقاح "استرازينكا" آمن وفعال للوقاية من كورونا لقاح استرازينيكا
(أ ش أ)

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 أكد الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن فعالية لقاح (استرازينكا ) في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وأعراضه، تصل إلى 79 % .. مشددا على أن اللقاح آمن وفعال بحسب الأدلة والبيانات المقدمة للمنظمة .

وقال تادروس - في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين بمقر المنظمة الدولية في جنيف - أن شركة استرازينكا قدمت أدلة على عدم وجود علاقة بين حالات الجلطات التي ظهرت وبين اللقاح .. مشيرا إلى أن شركة استرازينكا هي الوحيدة الملتزمة في امدادتها لمرفق كوفاكس باللقاحات حتى الآن، كما أنها قدمت اسهاما ملحوظا فى المساواة في التلقيح عبر مشاركة تكنولوجيا اللقاح ليتم تصنيعه في دول أخرى مثل الهند وجمهورية كوريا.

وأعرب عن صدمته من أن العالم لم يبذل الجهود اللازمة للوصول إلى ضمان التوزيع المنصف للقاحات فيروس كورونا .. لافتا إلى أنه حتى الآن مازالت معظم اللقاحات تذهب إلى البلدان الغنية والتي تلقح الشباب على حساب العاملين الصحيين وكبار السن في البلدان الأخرى.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أن التوزيع غير المتساوي للقاحات ليس فشلا فحسب ولكنه نوع من الفشل الذاتي لأن بعض البلدان تقوم بتلقيح شعوبها بالكامل بينما تفتقر البلدان الأخرى إلى ذلك برغم أن الجميع يدرك أنه كلما ازدادت حالات العدوى كلما انتشرت متغيرات الفيروس وخفت فعالية اللقاحات .. مشددا على أن العالم لن ينجح إلا إذا عملت البلدان معا لوقف الفيروس في العالم كله معا.

وأشاد بجمهورية كوريا التي انتظرت دورها للحصول على اللقاحات من مرفق كوفاكس المخصص لضمان التوزيع العادل للقاحات على كل بلدان العالم، رغم أنها دولة ميسورة الدخل.

وأعلن المدير العام أن المنظمة تستعد لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبلة يضم أكثر من 800 خبير لمعرفة تطور فيروس كورونا.

 

 


فيروس كورونا

لقاح كورونا

وباء كورونا

استرازينكا

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