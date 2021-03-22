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السجن 7 سنوات لعاطل قتل جاره لسبه شقيقه في 15 مايو

الإثنين، 22 مارس 2021 07:13 م
السجن 7 سنوات لعاطل قتل جاره لسبه شقيقه في 15 مايو متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاطل قتل جاره لسبه شقيقه في منطقة 15 مايو، بالسجن 7 سنوات ومصادرة السلاح.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بشير عبدالعال ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بدون عمل، بقتل المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية تطورت لشجار بينهما فاستل سلاحه الأبيض «مطواة قرن غزال» مشيرًا إياه في وجه خصمه فما وجد الأخير مخرجا إلا باستحصاله على سلاح أبيض «سنجة» من مسكنه لدرء الاعتداء عنه بإصابته فركله طارحا إياه أرضا منتزعا أداته السابقة الوصف وانهال على ضحيته بها في مواضع متفرقة من جسده استقرت في كتفه الأيمن وصدره ورأسه ويمين عنقه حتى خارت قوى ضحيته مستسلمًا له غارقا في دمائه فما وجد إلا مبتغاه بالخلاص منه فكال له الأخيرة فاستقرت بمقدمة كاتفه الأيسر قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.
 
ونسبت النيابة للمتهم أنه أحرز سلاحيين أبيضين «مطواه قرن غزال، سنجة» دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

جنايات القاهرة

التجمع الخامس

النيابة العامة

تحقيقات النيابة

15 مايو

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