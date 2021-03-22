اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى لبرنامج "من مصر": أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس

الإثنين، 22 مارس 2021 12:17 ص
الرئيس السيسى لبرنامج "من مصر": أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "والله أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس، خاصة الناس اللى ظروفها صعبة، وإحنا بلد ظروفها مش..، إحنا دولة مش غنية، لكن على الأقل يبقى قلوبنا وإرادتنا نوفر لهم حاجة، وربنا سبحانه وتعالى يعينا، أن إحنا نقدم لكم حاجة على قد ما ربنا يقدرنا". 
 
ووجه الشكر للإعلاميين عمرو خليل، وريهام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، قائلا: "يا ريت نفضل الأمثلة دى تبقى موجودة، وأنا بشكركم وأرجو تبلغوا الأستاذة ناهد كل اللى انتى عاوزاة هيكون". 
 
وعرض برنامج "من مصر" قصة السيدة ناهد، سائقة تروسيكل، وهى تحمل "رمل وطوب وعفش" وأم لخمسة بنات.
 

الرئيس السيسى

من مصر

سائقه تروسيكل

السيسى

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يستجيب لحالة سائقة التروسيكل: "هندبر كل اللى عايزاه"

الإثنين، 22 مارس 2021 12:01 ص

الرئيس السيسي يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا : مصر على أعتاب موجة ثالثة ونتمنى تعدى على خير .. اللقاحات والتطعيم ماشيين فيها ويبقى جهدنا وحرصنا بإجراءات الوقاية

الأحد، 21 مارس 2021 08:08 م

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أم شهيد بالجيش بإطلاق اسمه على مدرسة بالسويس

الأحد، 21 مارس 2021 07:56 م

الرئيس السيسي يحتفى بالمرأة المصرية في عيدها: مفتاح الحياة وضمير الوطن

الأحد، 21 مارس 2021 04:22 م

نص كلمة الرئيس السيسي فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية

الأحد، 21 مارس 2021 03:58 م

الرئيس السيسي يشيد بالمرأة المصرية فى عيدها: تحية فخر وتقدير واعتزاز.. ويؤكد: مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير.. ويدعو: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم

الأحد، 21 مارس 2021 01:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة