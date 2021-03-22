الرئيس السيسى لبرنامج "من مصر": أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "والله أتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس، خاصة الناس اللى ظروفها صعبة، وإحنا بلد ظروفها مش..، إحنا دولة مش غنية، لكن على الأقل يبقى قلوبنا وإرادتنا نوفر لهم حاجة، وربنا سبحانه وتعالى يعينا، أن إحنا نقدم لكم حاجة على قد ما ربنا يقدرنا".

ووجه الشكر للإعلاميين عمرو خليل، وريهام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، قائلا: "يا ريت نفضل الأمثلة دى تبقى موجودة، وأنا بشكركم وأرجو تبلغوا الأستاذة ناهد كل اللى انتى عاوزاة هيكون".

وعرض برنامج "من مصر" قصة السيدة ناهد، سائقة تروسيكل، وهى تحمل "رمل وطوب وعفش" وأم لخمسة بنات.