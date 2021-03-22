اليوم السابع
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التعليم تعلن نتيجة الترم الأول لطلاب الثانى الثانوى إلكترونيا الساعة 12 ظهرا

الإثنين، 22 مارس 2021 10:00 ص
التعليم تعلن نتيجة الترم الأول لطلاب الثانى الثانوى إلكترونيا الساعة 12 ظهرا طلاب الثانوى العام
كتب ـ محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوى الساعة 12 ظهراً اليوم إلكترونيا، على أن تعلن نتيجة الصف الأول الثانوى الساعة 8 مساءً.
 
 وأكدت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب، لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن  كثيرا من الطلاب فى الثانوى العام استوعبوا نظام التقييم الجديد وغيروا مفهوم التعلم لديهم، من حيث طريقة المذاكرة والمعرفة، خاصة بعد إلغاء طباعة الكتب الورقية لأن الطالب أصبح لديه كثير من مصادر التعلم عل بنك المعرفة والمنصات الأخرى.
 
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إعلان مناهج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى خلال الأيام القليلة المقبلة والتى يأتى فيها امتحانات الترم الثانى والتى تعقد من المنزل بواقع 3 امتحانات شهرية، مؤكدة أن نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.
 

التربية والتعليم

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة امتحان الترم الأول

نتيجة الثانوى العام 2021

نتيجة اولى ثانوى 2021

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