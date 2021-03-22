اليوم السابع
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"البيطريين" تطالب وزير الزراعة بتثبيت الأطباء المؤقتين لانتظام حملات التحصين

الإثنين، 22 مارس 2021 08:51 م
"البيطريين" تطالب وزير الزراعة بتثبيت الأطباء المؤقتين لانتظام حملات التحصين الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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خاطب الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، السيد القصير وزير الزراعة لنقل وتثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش علي اللحوم، وإدارة الخدمات والإرشاد، وذلك لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية.
 
 
وأوضح سليم، فى بيان، وجود درجات شاغرة على الموازنة العامة للدولة، لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإدارى للدولة حتى 30/6/2016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها. 
 
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مایو سنة 2021 على بند الأجور الثابتة وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة فى مایو سنة 2012 حتى 30/6/2016، ونصت علي نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل، كما يتم نقل من مضى عليهم ثلاث سنوات فى بند "أجور موسميين" الي بند الأجور الثابتة.
 
وأكد أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطرى وذلك لأمن وأمان وسلامة الغذاء المواطن المصري والثروة الحيوانية.
 
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