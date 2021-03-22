الاتحاد الأوروبي يؤسس آلية السلام الأوروبية لمنع نشوب الصراعات

كتبت: هناء أبو العز

اعتمد المجلس الأوروبى اليوم قرارًا بإنشاء مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق خارج الميزانية تبلغ قيمته حوالي 5 مليارات يورو للفترة 2021-2027 ، على أن يتم تمويله من خلال مساهمات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والهدف النهائي للمرفق هو تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي لمنع نشوب الصراعات، الحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار والأمن الدوليين، وستفعل ذلك من خلال السماح للاتحاد الأوروبي بمساعدة البلدان الشريكة بشكل أفضل، إما من خلال دعم عمليات حفظ السلام الخاصة بها أو من خلال المساعدة في زيادة قدرة قواتها المسلحة لضمان السلام والأمن على أراضيها الوطنية ، وكذلك من خلال الإجراءات الأوسع نطاقًا الطبيعة العسكرية أو الدفاعية لدعم أهداف CFSP.

من جانبه، قال وزير خارجية البرتغال أوغستو سانتوس سيلفا، إنه لا يمكن بناء السلام الدائم إلا من خلال الاستثمار في الاستقرار والأمن الدوليين، والاتحاد الأوروبي لديه الاستعداد، وحتى اليوم ، الأدوات المالية المناسبة للقيام بذلك، سيسمح لنا مرفق السلام الأوروبي بتقديم دعم ملموس للبلدان الشريكة لنا في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وسيسمح المرفق للاتحاد الأوروبي ، لأول مرة ، باستكمال أنشطة مهام وعمليات سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP) في البلدان المضيفة من خلال تدابير المساعدة ، وقد تشمل هذه التدابير توريد المعدات العسكرية والدفاعية ذات الصلة أو البنية التحتية أو المساعدة ، بناء على طلب دول ثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الدولية. وستدرج تدابير المساعدة في استراتيجية سياسية واضحة ومتماسكة وستكون مصحوبة بتقييمات شاملة للمخاطر وضمانات قوية.