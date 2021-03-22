الأمن يضبط صاحب كلب عقر طفلا بالشرقية بعد انتشار فيديو على السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها، إثر عقره بواسطة كلب مملوك لأحد الأشخاص.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها أثر عقر كلب مملوك لأحد الأشخاص.

ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة ، وأمكن تحديد هوية السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية ) ، (الطفل المصاب ، بالغ من العمر سنة ونصف "مصاب بأمكان متفرقة بجسده).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مالك الكلب (سائق ، مقيم بذات الناحية) ،وضبط الكلب، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال والدة الطفل ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.