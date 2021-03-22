الأرصاد فى إنذار عاجل: البلاد تتأثر بمنخفض جوى خماسينى والرياح تصل للعاصفة

كتب محمود راغب

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارا جويا اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الاثنين، إلى الساعة 8 مساء يوم غدا الثلاثاء 23 مارس، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية .

بيان الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 ، و 50كم / ساعة ) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ناصر الملاحة البحرية على البحرين كما يلى:

البحر المتوسط :

مضطرب وارتفاع الموج ( 2 : 3.5 ) متر

البحر الأحمر :

مضطرب وارتفاع الموج ( 1 : 3 ) متر

منطقة خليج السويس :

مضطرب جدا وارتفاع الموج ( 3 : 5 ) متر

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.