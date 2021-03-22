اليوم السابع
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افتتاح مقر السجل المدني بمدينة سوهاج الجديدة وإصدار أول بطاقة رقم قومي لرئيس الجهاز

الإثنين، 22 مارس 2021 10:40 ص
افتتاح مقر السجل المدني بمدينة سوهاج الجديدة وإصدار أول بطاقة رقم قومي لرئيس الجهاز افتتاح مقر السجل المدني بمدينة سوهاج
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن افتتاح مكتب السجل المدني لمدينة سوهاج الجديدة، لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة لأهالي المدينة الجديدة خاصة، ومحافظة سوهاج عامة.
 
وأوضح المهندس رجب سالمان، أنه تم تنفيذ مقر السجل المدني على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة التي توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة، وإجراءات الأمن والسلامة والأمن، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.
 
وفي لفتة طيبة، تم إصدار أول بطاقة رقم قومي من السجل المدني بالمدينة، باسم المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، تأكيداً على حسن سير العمل بالسجل ومرونة الإجراءات في استخراج المستندات  للمواطنين.
 
 

وزاره الاسكان

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السجل المدنى

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