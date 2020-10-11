بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان الاجتماعي" بمدينة سوهاج الجديدة ديسمبر المقبل

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء 1/12/2020 وحتى يوم الإثنين 18/1/2021، في تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة (735 فدانا) بالمجاورات (26 – 27– 28 – 29 - 30).

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 26 من 1 : 50، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 201 : 250، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 301 : 350، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 351 : 400، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 401 : 450، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 451 : 500، يوم الإثنين، 14/12/2020، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء 15/12/2020.

وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة (27)، من 1 : 50، يوم الأربعاء 16/12/2020، والقطع من 51 : 100، يوم الخميس 17/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 201 : 250، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 301 : 338، يوم الخميس 24/12/2020.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة (28)، من 1 : 51، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 28/12/2020، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 29/12/2020، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 30/12/2020، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 31/12/2020، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 3/1/2020، والقطع من 301 : 352، يوم الإثنين 4/1/2021.

وقال: سيتم تسليم القطع بالمجاورة (29)، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 7/1/2021، والقطع من 151 : 202، يوم الأحد 10/1/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة (30)، من 1 : 50، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 12/1/2021، والقطع من 101: 193، يوم الأربعاء 13/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.