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استخراج 1598 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بالقرى مجاناً بكفر الشيخ

الإثنين، 22 مارس 2021 11:43 م
استخراج 1598 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بالقرى مجاناً بكفر الشيخ استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدات مجانا بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من إستخراج 1598 بطاقة رقم قومى مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، فى بيان لها، أنه تم إستخراج بطاقات الرقم القومى، اليوم الاثنين، لـ 200 سيدة وفتاة بقرية الشطوط التابعة لمركز بيلا، ليصبح إجمالي ما تم إستخراجه 1598 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك فى إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذى ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

 

 

 


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