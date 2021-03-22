إخلاء سبيل قائد السيارة المتسبب فى وفاة شاب وإصابة شقيقه بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث منيا القمح الذى أودى بحياة شاب وإصابة شقيقه الأصغر إصابات خطيرة، فى حادث تصادم، على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى منيا القمح بوصول" إيهاب م إ " 18 سنة جثة هامدة وشقيقه" فارس"11 سنة مصابا بنزيف بالمخ.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية طريق " منيا القمح- بندف" أمام قرية عاصم، وفر قائد السيارة هاربا وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة وإصابة شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.