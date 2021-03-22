أوقاف كفر الشيخ: إقامة صلاة التراويح بالمساجد المسموح فيها بشعائر الجمعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة في جميع المساجد، والمديرية ملتزمة بتطبيق قرار الوزارة بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع المساجد وخاصة فى شهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في بيان له اليوم الإثنين، أنه سيتم إقامة صلاة التراويح في المساجد المعتمدة لأداء صلاة الجمعة، ولن يتم السماح في الصلاة في الزوايا الصغيرة، حفاظًا على صحة المصلين والتي هي من أهم مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى من إغلاق دورات المياه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة التباعد بين المصلين وإحضار سجاجيد ومصليات خاصة بكل مصلي مع ضرورة ارتداء الكمامات، وتعقيم وتطهير المساجد بصفة مستمرة، وعدم إلقاء دروس دينية أثناء صلاة التراويح.