اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 07:08 م
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ألمانيا تخطط لتمديد الإغلاق لمواجهة كورونا حتى 18 أبريل المقبل بسبب تزايد الإصابات

الإثنين، 22 مارس 2021 06:50 م
ألمانيا تخطط لتمديد الإغلاق لمواجهة كورونا حتى 18 أبريل المقبل بسبب تزايد الإصابات ميركل
(أ .ش. أ)

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تخطط الحكومة الألمانية والمستشارة أنجيلا ميركل، مد الإغلاق المرتبط بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 18 أبريل المقبل، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات بـ(كوفيد-19).

وقالت إذاعة ألمانيا - في تقرير لها، اليوم /الاثنين/ - إن "الحكومة تعمل حاليا على إصدار قرار بتشديد قيود الخروج من المنزل لنحو 40 مليون مواطن".. مشيرة إلى أن الزيادة الهائلة في أعداد المصابين بالفيروس في البلاد هو السبب في رغبة ميركل تمديد الإغلاق حتى 18 أبريل، فضلا عن عدم السماح للأفراد بالخروج من منازلهم في المساء إلا للضرورة القصوى.

وتجتمع المستشارة الألمانية كل ثلاثة أسابيع مع ورؤساء حكومات الولايات الفيدرالية الـ16 في مؤتمر بالفيديو لمناقشة تطورات التعامل مع وباء كورونا.

وفي سياق متصل، أعرب أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا عن قلقهم من تزايد حصيلة مرضى كورونا، والموجة الثالثة المتطورة، وأثر ذلك في ارتفاع عدد المرضى في المستشفيات.

وطبقا لتقرير على موقع القناة الأولى (إيه آر ديه) الألمانية، فقد ارتفع الإشغال في وحدات العناية المركزة بألمانيا من مرضى كورونا مرة أخرى بكثافة؛ بمعدل أكثر من 3 آلاف سرير، أي ما يعادل أوقات الذروة في الموجة الأولى في ربيع 2020.

ونقل التقرير عن رئيس سجل الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ جيرنوت ماركس قوله "نبدأ الآن الموجة الثالثة في وحدات العناية المركزة وعلى مستوى عالٍ للغاية.. لقد حذرنا بالفعل من هذا في نهاية فبراير، وهذا يسبب لنا قلقاً كبيراً".. مشيراً إلى أنه يتم حاليًا علاج 3127 مريضا من كورونا في وحدات العناية المركزة الألمانية.

وأضاف "نتوقع زيادة سريعة في عدد المرضى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أن موجة مرضى العناية المركزة تتبع دائما موجة العدوى لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع؛ وبالتالي فإن أية إجراءات مضادة متخذة الآن لن يظهر تأثيرها إلا بحلول منتصف أبريل".  

 

 

 


ألمانيا

برلين

فيروس كورونا

وباء كورونا

انجيلا ميركل

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