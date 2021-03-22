اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 11:27 م
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أعراض سن اليأس للنساء.. التعرق الليلى واضطراب الحالة المزاجية

الإثنين، 22 مارس 2021 11:00 م
أعراض سن اليأس للنساء.. التعرق الليلى واضطراب الحالة المزاجية نصائح للنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية
كتبت مروة هريدى

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تعد أعراض سن اليأس، من الأزمات الأساسية التي تصيب المرأة فى سن معينة وتشمل الهبات الساخنة، حيث تشعر السيدات وقتها أن سبب ذلك قد يكون الإجهاد أو الإفراط بتناول الكافيين أو الطقس الحار، كما يمكن استشارة الطبيب إذا كانت الهبات الساخنة شديدة للغاية، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

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علامات انقطاع الطمث "سن اليأس" ونصائح للتغلب عليها:

1- التعرق الليلى

تعانى بعض النساء من الهبات الساخنة الشديدة لدرجة أنها تتداخل مع النوم، ولمعالجة ذلك احرصى على ارتداء ملابس قطنية واستخدام مفروشات قطنية أيضًا لتبقى أكثر برودة حيث يساعدك ذلك على النوم بشكل أفضل.

2- اضطراب الحالة المزاجية

قد تكون النساء المعرضات لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية قبل انقطاع الطمث أكثر عرضة لتقلبات مزاجية أكبر بعد انقطاعه، لذلك من المهم ممارسة اليوجا والانخراط فى أنشطة ممتعة مع عائلتك وأصدقائك، حيث تحتاج بعض النساء إلى وصفة طبية لمضادات الاكتئاب أو جرعات منخفضة من حبوب منع الحمل لتخفيف أعراض اضطراب المزاج.

 

النوم

 

3- الصداع النصفى

يتفاقم الصداع النصفى لدى بعض النساء بعد انقطاع الطمث، والذى قد يسببه الإجهاد والجفاف والجوع، ويمكن التغلب على ذلك بالحصول على قسط كافٍ من الراحة والقيلولة، وتناول الطعام بانتظام طوال اليوم.

4- تساقط الشعر

تلاحظ العديد من النساء ترقق وتساقط الشعر بعد انقطاع الدورة الشهرية، ونمو شعر غير مرغوب فيه على الخدين والذقن، لذلك من المهم استخدام منتجات العناية بالشعر اللطيفة بما فى ذلك صبغات الشعر الخالية من المواد الكيميائية السامة والابتعاد قدر الإمكان عن الشمس التى قد تسبب جفاف الشعر.

 

صداع

 

5- الضباب العقلى

وهو عدم القدرة على التفكير بشكل صحيح ومشاكل فى الذاكرة، وهى حالة تصاحب انقطاع الطمث، ومن الممكن أن يساعدك تعلم أشياء جديدة وممارسة الهوايات فى التغلب على ذلك، مع الحفاظ على مستويات التوتر.


اعراض سن الياس

نصائح للتغلب على سن الياس

ماذا بعد انقطاع الطمث

اسباب التعرق الليلى

اسباب تساقط الشعر

اسباب تقلبات الحالة المزاجية

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