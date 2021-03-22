اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 02:38 م
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أسعار النفط تسجل 64.19 دولار لبرنت و61.21 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 22 مارس 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 64.19 دولار لبرنت و61.21 دولار للخام الأمريكى نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 64.19 دولار لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 34 سنتا أو ما يوازي 0.5%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.21 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 21 سنتا أو ما يوازي 0.3%. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود وفقا لرويترز، وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل لاحتواء الإصابات بكوفيد-19 للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا على المستشفيات.
 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع دعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط، وأضافت في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق، بياناتنا وتحليلنا تشير إلى غير ذلك.
 

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