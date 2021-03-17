اليوم السابع
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خالد صلاح
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وكالة الطاقة تستبعد دورة نفط فائقة نتيجة وفرة المخزونات والإمدادات

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:18 م
وكالة الطاقة تستبعد دورة نفط فائقة نتيجة وفرة المخزونات والإمدادات النفط - أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط.

وأضافت في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك.

 وأوضحت "كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر". وتابعت "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات".

 

 


وكالة الطاقة الدولية

النفط

أسعار النفط

لقاحات كورونا

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