اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 02:06 م
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%6.8 خسائر أسبوعية لخام برنت و 6.4% للخام الأمريكي

الأحد، 21 مارس 2021 02:00 م
%6.8 خسائر أسبوعية لخام برنت و 6.4% للخام الأمريكي نفط
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعار خام برنت الآجلة الخسائر الأسبوعية الثانية لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفصت بمقدار 6.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الثانية لها علي التوالي منخفضة بمقدار 6.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
 
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع دعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط، وأضافت في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق، بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك.
 
وأوضحت "كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر".
 
وتابعت "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات".

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

اسعار النفط اليوم

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