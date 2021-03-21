اليوم السابع
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يوم ترفيهى واحتفالية في شمال سيناء بمناسبة اليوم العالمى لمتلازمة داون.. فيديو

الأحد، 21 مارس 2021 12:34 م
يوم ترفيهى واحتفالية في شمال سيناء بمناسبة اليوم العالمى لمتلازمة داون.. فيديو يوم ترفيهى واحتفالية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمى لمتلازمة داون، وذلك باستقبال عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى مكتبه، مجموعة من أطفال متلازمة داون (50 طفلا وطفلة) من طلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، بمرافقة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمحافظة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أنه خلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء على ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وخاصة متلازمة داون، وأصدر توجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعمل على دمجهم فى الأسرة والمجتمع، كما أصدر توجيهاته بعمل يوم ترفيهى لهم.

وقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة شكرهما وتقديرهما إلى المحافظ لرعايته ذوى الاحتياجات الخاصة ودعم الخدمات المقدمة لهم.

كما قدمت نجلاء الزرباوى مسئول الإعلام بالتربية الخاصة إلى المحافظ هدية من طلاب التربية الخاصة عبارة عن ألبوم مصور أعده الطلاب حول الإنجازات والمشروعات والفاعليات التى تمت فى عهد المحافظ، وخاصة جهوده فى مجال التربية الخاصة .

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة، إنه يتم تنفيذ بعض الفاعليات بهذه المناسبة للتوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل مع المصابين بالمتلازمة والعمل على دمجهم فى الأسرة والمجتمع وذلك تحت رعاية محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم فى المحافظة، وشملت نصائح للأمهات حول طرق الاكتشاف المبكر لمتلازمة داون بالفحوصات الدورية المبكرة لاكتشاف المتلازمة حتى يمكن للطبيب من التصرف المبكر، وأنه على الأم فى حالة ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون اللجوء الى طبيب متخصص فى الاعاقة للتعامل مع الحالة .

كما شرحت للأمهات وأولياء أمور المصابين بمتلازمة داون كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال فى مدارس التربية الخاصة والعمل على دمجهم فى زملائهم الأسوياء وانخراطهم فى المجتمع .


متلازمة داون

سيناء

العريش

التربية والتعليم

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