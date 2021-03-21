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ياسمين على تغنى "هدية فريدة" خلال احتفالية تكريم المرأة بحضور الرئيس السيسي

الأحد، 21 مارس 2021 12:36 م
ياسمين على تغنى "هدية فريدة" خلال احتفالية تكريم المرأة بحضور الرئيس السيسي الفنانة ياسمين على
كتب محمد عبد العظيم

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أدت الفنانة ياسمين على أغنية بعنوان: "هدية فريدة"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.
 
وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.

 


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