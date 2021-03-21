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ولى عهد أبو ظبى يحتفل بعيد الأم بصورة مع والدته: نبع الرحمة والعطاء

الأحد، 21 مارس 2021 06:29 م
ولى عهد أبو ظبى يحتفل بعيد الأم بصورة مع والدته: نبع الرحمة والعطاء الشيخ محمد بن زايد ووالدته
كتب آسر أحمد

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حرص الشيح محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، على الاحتفال بعيد الأم، على طريقته الخاصة، بنشر صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يجثو على ركبتيه ووالدته تجلس على كرسى وتنظر له.

وكتب ولى عهد أبو ظبى، على الصورة التى حازت على إعجاب الكثيرين "أمى الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر والإرادة.. تحملن أسمى معانى الحياة وأطيبها.. تهانينا لكل أم فى الإمارات والعالم.. فى يوم الأم وفى كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة".

 

 

 

محمد بن زايد ووالدته

محمد بن زايد ووالدته

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عيد الام

محمد بن زايد مع والدته

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