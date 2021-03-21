اليوم السابع
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وزير السياحة السعودى يعرب عن سعادته لحضور موكب المومياوات الملكية

الأحد، 21 مارس 2021 07:21 م
وزير السياحة السعودى يعرب عن سعادته لحضور موكب المومياوات الملكية عربة نقل المومياوات
كتب محمد أسعد

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عقد، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا تنسيقيا عبر الفيديو كونفرانس مع نظيره السعودى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودى، حيث تم مناقشة التحديث المستمر وتبادل وجهات النظر حول ضوابط السياحة خاصة بين بلدان الشرق الأوسط.
 
ووجه الدكتور خالد العناني الدعوة إلى وزير السياحة السعودي لحضور احتفالية موكب المومياوات الملكية، ورحب الوزير بالدعوة معربا عن سعادته لحضور هذا الحدث الهام.
 
ووجه وزير السياحة السعودى الدعوة إلى الدكتور خالد العنانى لحضور اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمقرر انعقادها فى الرياض في إبريل المقبل.
 
 

السياحة

الآثار

موكب المومياوات

المومياوات الملكية

مصر والسعودية

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