اليوم السابع
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وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى

الأحد، 21 مارس 2021 12:00 ص
وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكترونى- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تواصل إدارات المرور على مستوى الجمهورية اليوم استقبال الراغبين فى إنهاء التراخيص وتركيب الملصق الإلكترونى. وتستمر الوحدات المرورية فى العمل حتى الثامنة مساءً، للتيسير على المواطنين الساعين لتثبيت الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.
 
ونصح مصدر أمنى، مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها، كما يأتى فى  إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق وبمناسبة قرب إنتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 30 مارس .
 
ويأتى الملصق الإلكتروني ضمن المنظومة الذكية، وللتيسير فى البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، و تحديد أماكن التكدسات.

 


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