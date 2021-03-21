نائب السفير النيوزيلندى من أسوان: نسعى لتعزيز التعاون التجارى مع المحافظة

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت باستقبال السيدة صوفى جولتر نائب السفير النيوزيلندى في حضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، وذلك فى إطار حرص المحافظة المتواصل لاستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون المختلفة، بجانب أبرز المقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة من الثروات المحجرية والتعدينية والسمكية، فضلاً عن المنتجات البيئية التي تتميز بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، ونقل السكرتير العام تحيات المحافظ لنائب السفير النيوزيلندى، موضحاً أن أسوان واحة الأمن والأمان وتشهد سيطرة أمنية كاملة من خلال تطبيق منظومة كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والأسواق والمواقع السياحية والأثرية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لتوفير كافة سبل الراحة والاستمتاع بمعالمها، بالإضافة إلى توافر التنوع فى المنتج السياحى.

ومن جانبها، عبرت صوفى جولتر عن سعادتها لزيارتها أسوان، موضحة أنه سيتم السعى لفتح حلقة للتواصل للمكتب التجارى النيوزيلندى مع الدول الإفريقية ليكون له دور في أسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى.

وأضافت جولتر أن المكتبة النيوزيلندية ستدعم المكتبات المصرية، حيث تم خلال اللقاء عرض الاستعانة بالأبحاث الأكاديمية للكليات الجامعية بأسوان في كافة المجالات سواء السياحية أو الأثرية أو التكنولوجية لنشرها في المجلات الدولية.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين السكرتير العام ونائب السفير النيوزيلندي وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان بها واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر ونيوزيلندا.