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"مياه المنيا" : تنفيذ مشروعات بـ1.9 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 21 مارس 2021 03:31 م
"مياه المنيا" : تنفيذ مشروعات بـ1.9 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة جانب من مشروعات حياة كريمة بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا فى بيان له اليوم، إنه تم طرح أعمال تنفيذ محطات مياه الشرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ192 قرية فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة إجمالية مليار و932 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن الأعمال تشمل تنفيذ 4 محطات مياه جديدة: بمراكز العدوة ومغاغة (محطة جزيرة شارونة)، (محطة مياه بنى حسن الشروق) بمركز أبو قرقاص، (محطة جنوب ملوى) بمركز ملوى، بالإضافة إلى تنفيذ توسعات (محطة مياه ديرمواس المرشحة) وجارى عمل التصميمات والجسات لأماكن المحطات المقترحة.

وأشار البيان، إلى طرح 13 مشروعا لـ81 قرية وجارى أعمال البت والترسية، بالإضافة إلى البدء فى طرح أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه للمناطق المحرومة لـ17 مشروعا فى 104 قرى بمركز الجرائد.

وأكد الشناوى فى بيانه، أنه يتم التنسيق مع كل من محافظة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز التعمير بالمنيا، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحلها.


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محافظه المنيا

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