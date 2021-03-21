اليوم السابع
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مصرع طفلتين نتيجة تسرب غاز بشقتهما فى شبرا الخيمة.. والنيابة تصرح بالدفن

الأحد، 21 مارس 2021 10:16 ص
مصرع طفلتين نتيجة تسرب غاز بشقتهما فى شبرا الخيمة.. والنيابة تصرح بالدفن جثة _ أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية مصرع طفلتين، إثر إصابتهما باختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، جرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بوفاة الطفلتين "منى. ا"، 8 سنوات، وشقيقتها "ميرال. ا"، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما بعد تسرب الغاز بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين أن تسرب غاز تسبب بوفاة الطفلتين، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثتين.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

تسرب غاز

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

مصرع طفلتين

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