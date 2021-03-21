مركز تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية

توقع مركز التنبؤ بالأمطار فى قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، سقوط أمطار خفيفة غداً على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وبحسب ما ذكرت نتائج أرصاد المركز أن يسود اليوم المزيد من ارتفاع الحرارة ويكون الطقس معتدل الى مائل للحرارة نهارًا على مدن الساحل الشمالي، حار على المناطق الداخلية من الشمال، شديد الحرارة على باقى الانحاء، ومعتدل ليلًا.

كما تسود أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة كليًا متوقعة على المناطق الساحلية والداخلية من شمال الجمهورية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الامطار، بينما تكون الاجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب البلاد.

وتكون الرياح نشطة على القطاع الغربى للجمهورية، مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، تُصحب بهبات شديدة على شمال غرب الجمهورية بتقدم ساعات النهار مع اثارة للرمال التى قد تصل لمستوى العاصفة الرملية بأجزاء من محافظة مطروح، بينما تكون الرياح خفيفة الى معتدلة على باقى الانحاء، يشتد نشاطها على عموم مناطق شمال الجمهورية بتقدم ساعات الليل.

أما حالة البحرين، فيكون البحر الأحمر معتدلًا، ويضطرب البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالى الغربي، يشمل ذلك باقى مناطقه ليلًا.