مديرية الصحة بالمنيا تطلق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "حقك تنظمى"، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراكز المنيا وأبو قرقاص ومطاى ومغاغة، وتستمر حتى الخميس 25 من مارس الجاري.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة إن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة والتي تم تنفيذها من 14 حتى 18 مارس الجاري بمراكز سمالوط وبنى مزار والعدوة وملوى وديرمواس، أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 22201 منتفعة منها 5688 جديدة و16513 مترددة إلى جانب صرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة وتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور احمد صادق مدير ادارة تنظيم الاسرة أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة.