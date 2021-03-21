اليوم السابع
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محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة

الأحد، 21 مارس 2021 01:51 م
محافظ المنيا يفتتح مشروعات خدمية ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة محافظ المنيا يفتتح عددا من المشروعات الخدمية ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة
المنيا - حسن عبد الغفار

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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102.

وافتتح المحافظ، مدرسة الحي الثالث الرسمية للغات، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس خالد نايف عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومحمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا.

وتقام مدرسة الحى الثالث الرسمية للغات على مساحة 3676 مترا وتتكون من 31 فصلا داخل مبنيين، لتستوعب 1580 طالبا، واطمأن المحافظ عقب الافتتاح على سير العملية التعليمية داخل المدرسة .

كما افتتح المحافظ، مركز شباب الشرفا، بحضور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب البرلمان، على مساحة 2222 مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتكون من ملعب خماسي 22×40 وإنارة ومدرجات، ومبنى إدارى وصالة نشاط وسور دائرى.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الشرفا بمناسبة افتتاح مركز الشباب، مؤكداً أن إنشاء مراكز الشباب في المدن والقرى يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتمكين شباب الصعيد، وهو ما يهدف إلى تحقيق خطوات إيجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

كما افتتح المحافظ، معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي الأزهري لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وإعدادي فتيات بمدينة المنيا، بحضور الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية.

جانب من افتتاح المشروعات الخدمية بالمنيا
جانب من افتتاح المشروعات الخدمية بالمنيا

 

افتتاح مدرسة فى العيد القومى للمنيا
افتتاح مدرسة فى العيد القومى للمنيا

 

خلال الافتتاحات
خلال الافتتاحات

 

محافظ المنيا يتابع سير الدراسة بالمدرسة الجديدة
محافظ المنيا يتابع سير الدراسة بالمدرسة الجديدة

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