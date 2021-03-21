محافظ القليوبية: إزالة 50 حالة تعد على نهر النيل بـ 4 مدن بالموجة الـ 17.. صور

القليوبية فريق المحافظات

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة نيلية بنهر النيل بالقناطر الخيرية للإشراف على تنفيذ الموجه الـ 17 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، وذلك في إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك حفاظا على حق الدولة، واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل، حيث تمت إزالة 50 حالة تعدى بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ كفر شكر.

وتفقد المحافظ، جميع المخالفات الموجودة علي نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء في إزالتها، مؤكدا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وتم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الإزالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بإزالة التعديات والاشغالات بشكل فوري وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومي ببيان الحالات وما تم من إجراءات حيالها.

وعلي هامش الجولة تفقد المحافظ، أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق ووجه بسرعه الانتهاء من المشروع.

حاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء ياسر منصور مدير المسطحات المائية بالقناطر الخيرية.



أعمال تطهير مجى النيل



التعديات على النيل بالقناطر



التعديات على حرم نهر النيل



التعديات على نهر النيل



بناء مخالف على حرم نر النيل



جانب من التعديات